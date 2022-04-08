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مبروك عطية يعلق على واقعة طعن إمام بالغربية بعد صلاة التراويح ويوجه رسالة للقاتل

03:29 م الجمعة 08 أبريل 2022
مبروك عطية يعلق على واقعة طعن إمام بالغربية بعد صلاة التراويح ويوجه رسالة للقاتل

الدكتور مبروك عطية

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كتب- أسامة علي:

علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على واقعة مقتل إمام مسجد بالغربية، بعد صلاة التراويح أمس .

وقال عطية عبر مقطع فيديو على صفحته الشخصية على فيسبوك:"تم طعن المصلي بعد صلاة التراويح، والغريبة أن الطاعن محام يعني "مثقف ومتعلم"، موجها رسالة للقاتل:"انت طعنته والناس مسكوك وهتاخد إعدام أو مؤبد، كنت وفرت على نفسك كل دا، وعبدت ربنا في رمضان وكنت خرجت معتوق من النار".

وقال مبروك عطية:"رمضان شهر الطيبيين ليزدادوا طيبة، وشهر المبتدئين في التوبة، مختتما حديثه: "نسأل الله السلامة وربنا يكفينا السوء وأهل السوء وعمل السوء" .

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