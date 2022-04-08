برش المياه.. مطار طابا يستقبل أولى الرحلات القادمة من بولندا بعد توقف عامين

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار طابا الدولي، الجمعة، أول طائرة قادمة من مطار كاتوفيتسا ببولاندا بعد توقف دام أكثر من عامين، تابعة لشركة "smart wings"وعلى متنها ١٩٠ راكب بولنديا، ضمن الجهود المبذولة من وزارة الطيران المدني مع كافة قطاعات الدولة، لتنشيط حركة السياحة والطيران المصرية بمختلف المطارات.

وقالت الشركة المصرية للمطارات في بيان لها، الجمعة، أنه تم استقبال الطائرة علي المهبط بتقليد رش المياه المتعارف عليه دوليا، وقام فريق العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية، ومتابعة إنهاء إجراءات وصولهم، وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.