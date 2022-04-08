لا مانع.. قرار جديد من التموين بشأن الأولاد القُصر ومفردات الأجر الشامل بالدخل

كتب - محمد سامي:

أصدر وزير التموين قرارا بمد مهلة استلام تظلمات البطاقات التي صدرها لها تحذير خاص بالمرتب الحكومي المرتفع، وكذلك البطاقات الخاصة بالقُصر، إلى ١٥ أبريل الجاري .

كان الوزير قد قرر إعطاء مهلة إضافية حتى، أمس، بعد ما كان آخر موعد ٢٥ مارس الماضي، وذلك بسبب الزحام علي المكاتب لتقديم مستندات الدخل.

وبدأت وزارة التموين تطبيق محددات الدعم الخاصة بالمرتب الحكومي المرتفع وامتلاك سيارة حديثةـ وذلك في ضوء خطة الوزارة لتنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين طبق محددات الدعم.

راتب حكومي مرتفع

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرسال رسائل تحذيرية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز، بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين قبل الـ25 من مارس الماضي، ثم تم مد المهلة حتي السابع من أبريل الجاري، ونصت رسالة وزارة التموين التي دونتها للمواطنين في بونات صرف الخبز، على ما يلي: "برجاء التوجه إلى مكتب التموين لإثبات الأجر الشامل للدخل قبل 25 مارس الجاري"، قبل أن يتم مدها مرة أخرى.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن الرسالة التي ظهرت في الوقت الحالي لمن يتقاضون رواتب حكومية مرتفعة، مشيرة إلى أن هذه الفئة عليها التقدم بمستند رسمي بمفردات الراتب حال عدم تقاضيهم رواتب عالية تتجاوز 9600.

امتلاك سيارة حديثة

كما بدأت الوزارة، إرسال رسائل تحذيرية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز، مطالبة بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين خلال شهر أبريل الجاري.

ونصت رسالة وزارة التموين التي دونتها للمواطنين في بونات صرف الخبز، على ما يلي: "برجاء التوجه إلى مكتب التموين لامتلاك سيارة حديثة".

وقالت مصادر بالتموين، إن الوزير وقع على مجموعة من المعايير الجديدة الخاصة بمستحقي الدعم، موضحة: "من وصلت إليه الرسالة عليه التوجه إلى مكتب التموين ومعه ما يثبت عدم امتلاك سيارة حديثة من المرور وإلا سيتم وقف البطاقة الخاصة به".

وصرح وزير التموين صرح على هامش افتتاح معرض "أهلًا رمضان" أن بيان الراتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبًا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن يتم بحث تلك التظلمات.

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