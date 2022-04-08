وزير القوى العاملة ونقيب الأشراف أول الحاضرين في صلاة الجمعة بمسجد الحسين

كتب - محمود مصطفى:

وصل منذ قليل، إلى مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، محمد سعفان وزير القوى العاملة، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والسيد عبدالهادي القصبي، لأداء صلاة الجمعة.

وينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، بعد الانتهاء من تطويره وإعادة افتتاحه للصلاة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ أحمد الدسوقي مكي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، حول "الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصوم".

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت موضوعات خطب الجمعة لشهر رمضان المبارك، ضمن الخطب الموحدة بجميع مساجد الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن موضوعات خطب الجمعة خلال شهر رمضان المبارك، هي كما يلي:

الجمعة الأولى : 8/ 4/ 2022م الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصوم.

الجمعة الثانية : 15/ 4/ 2022م رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات.

الجمعة الثالثة : 22/ 4/ 2022م العشر الأواخر من رمضان وواقعنا المعاصر.

الجمعة الرابعة : 29/ 4/ 2022م حسن الخاتمة.​