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رئيس الطائفة الإنجيلية: استشهاد كاهن الإسكندرية لن ينال من صلابة الوطن

11:41 ص الجمعة 08 أبريل 2022
رئيس الطائفة الإنجيلية: استشهاد كاهن الإسكندرية لن ينال من صلابة الوطن

القس أندريه زكي

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كتب - مينا غالي:

نعت الطائفةُ الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، استشهادَ القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بكرموز الإسكندرية، بعد جريمة اعتداء وحشية.

وأكدت أن مثل هذه الأعمال الشريرة، لن تنال من صلابة الوطن ومحبة المصريين الأصيلة.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب الكنيسة المصرية، وجميع المصريين.

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