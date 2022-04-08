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القوى العاملة: إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج لحين توفيق أوضاعها

11:16 ص الجمعة 08 أبريل 2022
القوى العاملة: إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج لحين توفيق أوضاعها

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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أ ش أ

قررت وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج، ورفع الإيقاف عن 3 لزوال أسباب الوقف واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان - في بيان اليوم الجمعة - إن الشركة التي تم إيقافها هي "عيون مصر" ترخيص رقم 991 لحين توفيق أوضاعها، منوها بأن الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هي "أبراج المملكة" ترخيص رقم (925)، وشركة "المنوفية" (منتصر يوسف سابقا) ترخيص رقم (1056) وشركة "زهرة" ترخيص رقم (245).

وأضاف أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.​

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