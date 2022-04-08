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بعد الموجة الحارة.. بشرى وتحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام المقبلة

10:20 ص الجمعة 08 أبريل 2022
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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة، اليوم، وعودة درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجمعة، أنه بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد ارتفاع في درجات الحرارة، من المتوقع أن يبدأ الانخفاض التدريجي على شمال البلاد، اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة على القاهرة 32، ويستمر الانخفاض لمدة أسبوع قادم، تنخفض درجة الحرارة الصغرى، لذلك يرجى عدم تخفيف الملابس ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من و إلى القاهرة.

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