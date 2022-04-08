التنمية المحلية: مبادرة "سند الخير" حققت مبيعات 2.6 مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير" لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين في عدد من المحافظات والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس الماضي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة تغطي 16 محافظة هي (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - كفرالشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – البحيرة – القاهرة – الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم- بني سويف) وبدأت المرحلة الأولى من المبادرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك في 63 قرية و11 حيا بـ 6 محافظات هي: كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية وبني سويف والقاهرة والجيزة، حيث استهدفت الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً لبيع المنتجات الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، كما وجه المواطنون الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة التي تدعم محدودي الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وأشار التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تتكون من 100 سيارة نصف نقل ثلاجة سعة 2 طن والمحملة بحوالي 37 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، زيوت وياميش رمضان) .

وأوضح التقرير أن إجمالي مبيعات الأسبوع الأولى لسيارات المبادرة في المحافظات الست التي انطلقت فيها بلغت حوالي 2.6 مليون جنيه حيث تم توزيع سيارات المبادرة في 6 قرى بمحافظة كفرالشيخ، و15 قرية بمحافظة البحيرة و25 قرية بمحافظة الدقهلية، و4 مراكز في محافظة بني سويف و6 أحياء بمحافظة القاهرة و5 أحياء بمحافظة الجيزة، وتنوعت السلع التي تم بيعها بين اللحوم ومصنعاتها والدواجن والكبدة وعسل النحل والزبدة والزيت والأرز والسكر وغيرها من المنتجات الأخرى.

وقال وزير التنمية المحلية إنه من المقرر أن تستكمل مبادرة سند الخير رحلتها في باقي المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى بتلك المحافظات وتوفير السلع الغذائية بالشكل والجودة والسعر المناسب للمواطنين.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالدعم الذي يقدمه المحافظين والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل.