برلماني في طلب إحاطة: الحكومة فشلت في مواجهة سوء خدمات شركات المحمول

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ أن الحكومة فشلت في مواجهة تردّي خدمات المكالمات التليفونية عبر التليفون المحمول لجميع شركات المحمول؛ وسوء خدمات الإنترنت المقدمة من جميع الشركات؛ والتي أصبحت متدنيّة للغاية؛ خاصة داخل القرى والريف المصري والمناطق الحدودية والطرق الصحراوية.



وقال البياضي في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شكاوى المواطنين تعددت خلال الأيام الماضية من سوء خدمات المكالمات التليفونية وخدمات الإنترنت لجميع شركات المحمول، لكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاتتدخل؛ خاصة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمحاسبة ومعاقبة شركات المحمول التي تقدم خدمات سيئة للمواطنين.



وقال البياضي إن شركات المحمول لاتهتم أبداً بالبنية التحتية والأساسية خاصة شبكات تقوية المحمول، فالمكالمات التليفونية عبر المحمول أصبحت غير واضحة وتنقطع أكثر من مرة؛ وأيضًا خدمات الإنترنت أصبحت في قمة السوء.