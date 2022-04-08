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في ندوة بقصور الثقافة.. الفنان محمد سمير: المواهب الشابة تعاني

12:32 ص الجمعة 08 أبريل 2022
في ندوة بقصور الثقافة.. الفنان محمد سمير: المواهب الشابة تعاني

الفنان محمد سمير

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(مصراوي):

ناقش بيت ثقافة أبوقير أزمة محدودية الفرص الإبداعية للفنانين الشباب.

وألقى الفنان محمد سمير، محاضرة حول الفرص الإبداعية والمشكلات التى تواجه الفنانين الصاعدين وخصوصا في المحافظات البعيدة عن القاهرة.

وقال سمير: إن المسرح الجامعي فرصة كبيرة لكل الفنانين الموهوبين، خلال فترة دراستهم إلا أنه بعد الانتهاء من مرحلة التعليم الجامعى، يصبح استكمال المسيرة الفنية أمرا صعبا، خصوصا لأبناء المحافظات، مما يعيق مواصلة أغلب الفنانين من تقديم إبداعهم، ويدفعهم لنسيان حلمهم والاتجاه للعمل في مجالات أخرى.
وأضاف سمير: رغم مساعدة مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب على انتشار المواهب إلا أن ذلك مناسب للمطربين، أو اليوتيوبر، ولا يفيد المواهب التمثيلية كثيرا، لأن الأعمال الفنية سواء كانت مسلسلات أو أفلام قصيرة هي أعمال جماعية تحتاج ممثلين ومخرج ومصور ونص أدبي وسيناريو وهو شئ مكلف جدا في البدايات الفنية.

وقال: تعد فرق قصور الثقافة هي المتنفس بالنسبة للمواهب الفنية في مجال التمثيل، وهى الطريق الوحيد للحفاظ على المواهب الفنية واستمرار تقديمها أعمالا فنية تشارك بها في المهرجانات، لكنها للأسف لا توفر دخل مادى جيد، وبالتالي على كل صاحب موهبة أن يجد عملا ينفق على نفسه من خلاله، حتى يحصل على فرصته الفنية المناسبة والانتقال إلى مرحلة الانتشار والشهرة والمشاركة في الأعمال التليفزيونية أو السينمائية.

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