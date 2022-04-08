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رسالة تعزية من البابا تواضروس للقمص أرسانيوس وديد: "نودعه بألم شديد"

12:22 ص الجمعة 08 أبريل 2022
رسالة تعزية من البابا تواضروس للقمص أرسانيوس وديد: "نودعه بألم شديد"

البابا تواضروس

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(مصراوي):

أرسل البابا تواضروس الثاني، رسالة تعزية لنيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، في انتقال الأب القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول في كرموز التابعة للقطاع، والذي تنيح نتيجة اعتداء تعرض له من قِبَل مجهول، وجاء نص التعزية كالآتي:

"على رجاء القيامة نودع كاهنًا فاضلًا وخادمًا نشيطًا، محبوبًا في سيرته أمينًا في كنيسته، صاحب علاقات طيبة مع الجميع، ومشهودًا له من كل الذين تعاملوا معه في منطقة خدمته من كل الشعب مسلمين وأقباط، صغار وكبار، وكذلك ذا سيرة ناجحة مع كل الآباء إخوته في الخدمة الكنسية".

وقال البابا: "بألم شديد نودعه إثر هذا الحادث الأليم، رافعين عيوننا إلى السماء نحو إلهنا الصالح، ملتمسين منه العزاء لزوجته الفاضلة وأسرته المباركة، وكذلك لكنيسته وجميع أحبائه وأبنائه الروحيين".

وأضاف: "نودعه في هذه الأيام المقدسة من الصوم الكبير، لكي يُعَيِّد بالقيامة المجيدة مع المسيح يسوع القائم، ويكون مصليًّا وشفيعًا لنا في السماء".

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