مقدمة مشروع قانون الأحوال الشخصية: تعدد الزوجات له شروط.. والنبي رفض أن يتزوج زوج ابنته عليها

(مصراوي):

دافعت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مقدمة مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، إلى الأمانة العامة للمجلس، عن مادة تعدد الزواج والذي وضعته ضمن أولويات مشروع القانون، وتنص مادة هذا القانون على ضرورة موافقة الزوجة عبر قاضي المحاكم المستعجلة.

وأكدت النائبة نشوى لـ"مصراوي"، أن الغرض من وضع هذه المادة هو الحفاظ على الأسرة المصرية وحق المرأة في معرفة أن زوجها سيتزوج عليها.

وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية كانت واضحة في هذا الأمر، ونص القرآن الكريم على آية قاطعة وواضحة في أن الرجال لن يعدلوا حال زواج أكثر من زوجة في قوله تعالي "ولن تعدلوا" وهذا حكم قاطع لا مجال للشك فيه أن الرجل لا يستطيع أن يعدل من زوجتين مهما كان حكيما وقادرًا على ذلك.

ولفتت الديب، إلى أن الرسول محمد "صلى" رفض أن يتزوج زوج ابنته عليها، كما أنه كان يستغفر ربه لأنه كان يشعر بحب السيدة عائشة رضي الله عليها عن زوجات الأخريات، وبالتالي ماذا عن البشر، خصوصًا في مثل هذه الأيام التي نحن فيها.

وأوضحت أن هذه المادة وغيرها من المواد وما يستجد فيهم من ناحية تفسير الشرع تأتي في إطار تجديد الخطاب الديني الذي ننادى به ليتواكب مع المتغيرات التي تحدث في عالمنا الحالي، موضحة أن تجديد الخطاب الديني أو بمعنى أدق تعديل التفسيرات كان معمول به في العصور الماضية ولدينا من الأمثل العديد ومنها تفسيرات المذاهب الأربع وكذلك تغيير المفهوم والتفسير بحسب ظرف الزمان والمكان كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب في عام المجاعة وغيرها.

وتوقعت النائبة نشوى الديب العديد من الانتقادات، خصوصًا حينما تكون مصدرها أصحاب الفكر الظلامي الرافضين لتجديد الخطاب الديني ويرفضون أيضا أن يظهر الإسلام بصورته الحقيقية القائمة على التسامح والإسلام الوسطي الذي تمثل مصر مصدرا له عبر الأزهر الشريف.

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