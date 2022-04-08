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يراقب الإنتاج في 72 محطة.. ماذا نعرف عن مركز التحكم القومي الجديد للكهرباء؟

12:30 ص الجمعة 08 أبريل 2022
يراقب الإنتاج في 72 محطة.. ماذا نعرف عن مركز التحكم القومي الجديد للكهرباء؟

وزير الكهرباء محمد شاكر

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كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومي الجديد الذي يتم إنشاؤه بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم وفق أحدث التكنولوجيات العالمية لمواكبة خطة الحكومة التي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية، لتعزيز وتأمين إمدادات الطاقة الكهربية المطلوبة لتوسعات التنموية على مستوى الجمهورية والربط الدولي مع الدول المجاورة، ومراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع كلٍ من الأردن وليبيا والسودان.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن مركز التحكم القومي الجديد:

1- إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

2- تكلفة إنشاء المركز تبلغ 840 مليون جنيه.

3- يعمل على تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجمهورية والتحكم في جميع محطات الكهرباء بإجمالي 228 وحدة
إنتاج كهرباء في 72 محطة إنتاج من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات.

4- يهدف إلى استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.

5- من المرتقب أن يتم افتتاحه نهاية العام الجاري.

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مركز التحكم القومي الكهرباء محمد شاكر

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