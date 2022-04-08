نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم (فيديو)

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مصر من أكبر 5 دول إنتاجًا للطماطم في العالم، بواقع نصف مليون فدان مزروعة طماطم كل عام في 3 عروات أساسية، هي العروة الصيفية، والعروة الشتوية، والعروة النيلية، موضحًا أن هذه العروات الثلاث تنتج أكثر من 7 ملايين طن طماطم سنويًا، نصدَّر منها نحو 3% بكميات تصل إلى 140 ألف طن كل عام، ورغم ذلك نعاني ارتفاع الأسعار.

وأضاف نقيب الفلاحين في لايف خاص لـ"مصراوي"، أن وجود الطماطم طازجة طوال العام يرجع لتداخل العروات ووجود عروات غير أساسية كالعروة الصيفية المبكرة والعروة الشتوية المتأخرة والعروة المحيرة، ما أدى لوجود أصناف كثيرة من المحصول تناسب كل الأجواء والأراضي وطرق زراعة حديثة كالزراعة داخل البيوت المحمية والزراعات المزدوجة، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة زراعية لدعم مزارعي الطماطم مع ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لأنها أصبحت من المحاصيل الأساسية التي يؤثر ارتفاعها أكثر من اللازم على كل المصريين.

وأوضح أبوصدام، أن أسعار الطماطم ارتفعت بشكل لافت، ووصل سعر كيلو الطماطم عند باعة التجزئة من 15 إلى 20 جنيهًا ويباع قفص الطماطم زنة 20 كيلو بأسعار تتراوح بين 250 جنيهًا و350 جنيهًا في أسواق الجملة، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها قلة المعروض من الطماطم بالأسواق لقلة الإنتاجية نظرًا لأننا في فترة انتهاء العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية المبكرة.

ولفت أبوصدام، إلى أن أسباب زيادة أسعار الطماطم في الأسواق تعود إلى زيادة الإقبال على شراء الطماطم لحلول شهر رمضان المبارك وكثرة الحلقات الوسيطة واستغلال بعض التجار للحالة الراهنة، كما أدت الأحداث العالمية الراهنة وارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية البديلة للطماطم لزيادة ارتفاع أسعارها بصورة لافتة.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى محدودية المساحات المنتجة من الطماطم خلال الفترة الأخيرة بعد الخسائر المتلاحقة لمزارعي الطماطم في العروات السابقة، وزيادة تكلفة زراعتها في ظل زيادة الفاقد من الطماطم لأنها سريعة التلف، حيث يصل الفاقد لنحو 30% من الإنتاج.