أستاذة فقه بجامعة الأزهر: تعدد الزوجات لا يشكل خطرًا على المجتمع

كتب- يوسف عفيفي:

علقت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته النائبة نشوى الديب للبرلمان.

وتنص المادة 14 من مشروع قانون الأحوال الشخصية، على أن تعدد الزوجات، يكون بموافقة المحكمة أولًا، وإخطار الزوج للزوجة الأولى بالزواج من أخرى، ولا يجوز أن يتزوج الطرفين قبل 18 عامًا.

وأوضحت فتحية في تصريحات لـ"مصراوي"، أن على الزوج أن يخطر زوجته إذا أراد الزواج بأخرى، فهي مخيرة إما البقاء معه وتعيش معه محترمة مصونة آمنة مطمئة، أو أنها تطلب الطلاق مع إعطائها كافة حقوقها.

وأكدت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تعدد الزوجات لا يشكل خطرًا على المجتمع، أو لا يصل إلى حد المشكلة لأن نسبته قليلة، ولو التزمت كل تعاليم الإسلام ما كانت هناك مشكلة.

وأشارت إلى أن تعدد الزوجات مبدأ مقرر في الإسلام، ومباح بشروط، ألا يزيد العدد على أربع زوجات، وألا يخاف عدم العدل بينهن، منوهة بأن مشروعية تعدد الزوجات مصلحة للرجل، فقد تكون زوجته غير محققة لمتعته كما يريد، أما لعامل في نفسه أو لعامل فيها هي ولا يريد أن يطلقها، وقد تكون عقيما لا تلد وهو يتوق إلى الولد.

وأضافت فتحية، أن مشروعية تعدد الزوجات مصلحة للمرأة أيضًا، خصوصًا إذا كانت عقيمًا، أو مريضة وتفضل البقاء في عصمته، إما محبة له، أو عدم الاطمئنان على نفسها إذا انفصلت، وقد يكون فيه مصلحة للمجتمع بضم الأيامى ورعاية الأيتام.

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