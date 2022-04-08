نشوى الديب لـ"مصراوي": مشروع قانون الأحوال الشخصية يضم 180 مادة تخص المرأة

(مصراوي):

أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مقدمة مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، إلى الأمانة العامة للمجلس، أن مشروع القانون يحتوي على 180 مادة فيما يخص مراحل التقاضي لحصول الزوجة على حقها عقب طلاقها أو ترك زوجها لها والأسرة.

وأكدت الديب في تصريحات لمصراوي، أن مشروع القانون يعالج في بعض مواده مسألة تأخر قضايا حقوق المرأة في المحاكم.

ونوهت الديب، بأن مشروع القانون يتواكب مع استراتيجية تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش حاليا أزهى عصورها وبالتالي يجب أن تنال كافة حقوقها أيضا وبالقانون.

ونفت أن تكون لديها علم بمشروعات قوانين أخرى مقدمة أو ستقدم بشأن الأحوال الشخصية في مجلس النواب حاليًا، مؤكدة في الوقت نفسه أنها مستعدة للحوار والمناقشة مع أي جهة سواء كانت تنفيذية أو نيابية بشأن مشروع القانون والأهم من ذلك هو أن يعمل الجميع من أجل خروج قانون يحقق العدالة للأسرة المصرية وفي أقرب وقت ممكن.

وأعربت النائبة، عن أملها أن يتم مناقشة مشروع القانون المقدم خلال دور الانعقاد الحالي ويكون هدية للمصريين دون تحيز لأي طرف، مؤكدة أن مجلس النواب الحالي في فصله التشريعي الثاني يعمل من أجل حماية حقوق المواطن، خصوصًا فيما يخص المرأة المصرية.

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