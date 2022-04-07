"مفيش ست وحشة".. نيللي كريم تثير الجدل.. و"الآباء المتضررين": بتعلي مشاهدات مسلسلها

كتب- محمد سامي:

علق أحمد عز، المتحدث باسم رابطة "الأباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية"، على منشور للفنانة نيللي كريم بشأن مسلسلها الرمضاني "فاتن أمل حربي"، والذي تتناول فيه عددًا من قضايا الأحوال الشخصية والطلاق.

وكانت نيللي كتبت منشورًا عبر حسابها في موقع التواصل "فيسبوك"، قالت فيه: "مفيش ست وحشة.. في ست مطحونة من الحياة والهم".

وقال عز في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "ربنا خلق كل إنسان، وكل إنسان ليه حسناته وعيوبه، وفي ستات إنهاردة بتتمسك متهمة بالسرقة، وفي ستات بتعذب ولادها عادي، ومالهاش حجة".

وأضاف: "فكرة أن الست مُعنفة ومظلومة من القانون طول الوقت، وأنها بتسأل شيخ أزهري إن ربنا مقالش إن الحضانة تسقط عن الأطفال بزواجها، لإن ربنا رحيم بالستات، غير مقبولة، لأن ربنا برضه رحيم بالأب والأطفال، وأكيد أدرى بعباده، كما أن النبي قال (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي)، فمثلًا بنت تتربى في كنف رجل آخر، وتستبدل ملابسها أمامه ويحصل اللي بنسمع عنه، لأن ربنا أحّن على الست مش على الطفل ولا الأب؟!!".

وأوضح: "ثانيًا في بيوت كتير جدًا بتتخرب بسبب الست مش بسبب الراجل، لأن الست قررت أنها عايزة تطلق، فالكرة نفسها مغلوطة، فكرة أن مفيش ست وحشة، فكرة في حد ذاتها مغلوطة.. في ستات كتير وحشة، في ستات كتير بتعمل قضايا ملفقة للرجالة.. فكرة إننا نطلع ناس في مسلسل مش عارفة ترد أو سُذج، لازم نفصل كتاب ربنا عن سنة النبي عشان الأفكار الجديدة ده كله مرفوض".

وتابع: "طول ما الإعلام ماشي في اتجاه واحد، يبقى إحنا غلط.. نيللي كريم بتستخدم السوشيال ميديا عشان تعلي مشاهدات المسلسل بتاعها، هي وزملاءها بغض النظر عن ما يتركه هذا العمل في المجتمع".

وأضاف: "لما أقف وأقول إن ربنا رحيم، عشان خاطر ربنا مش راضي أبدًا أن الحضانة تنزع من أمهم، لكن الرجل ده جماد مالوش مشاعر؟!، لو هنتكلم ونخرج برة الدين، يبقى نتكلم في علم النفس، وعلم النفس بيقول إن الحضانة لازم تكون مشتركة، مقالش أبدًا إن الست مفيهاش عيوب، وأن الراجل معيوب".