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"حادث بشع".. 3 معلومات عن القمص أرسانيوس الذي لقي حتفه اليوم

11:32 م الخميس 07 أبريل 2022
"حادث بشع".. 3 معلومات عن القمص أرسانيوس الذي لقي حتفه اليوم

القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء

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كتب- مينا غالي:

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس – كرموز بالإسكندرية في حادث إجرامي بشع.

وأوضحت في بيان لها منذ قليل: "حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم قام مجرم في منطقة سيدي بشر بطعن القمص أرسانيوس وديد في الرقبة، ما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسي، وتم القبض على الجاني ونقل القمص أرسانيوس إلى المستشفى العسكري بسيدي جابر وتمت عدة محاولات لإنعاش القلب ولكن لم يستجب".

ونشرت البطريركية 3 معلومات عن القمص الراحل:

1- من مواليد 1966.
2- سيّم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995.
3- نال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني.

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