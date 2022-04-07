شاهد تركيب الجسور بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بين البوهي وإمبابة - فيديو

كتب يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لمحافظة الجيزة عبر فيسبوك "فيديو" تابع لوزارة النقل، خلال تركيب الجسور بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بين محطتي البوهي وإمبابة.

وأظهر الفيديو، أعمال ماكينة تركيب الجسور بالمرحلة الثالثة (ب) بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى أثناء عبورها أعلى خطوط سكك حديد مصر بين محطتي البوهي وإمبابة.



وتنقسم المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، إلى 3 أجزاء، الجزء الثاني "3B" يمتد بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج ويشمل 6 محطات (محطة نفقية "السودان"، و4 محطات علوية "إمبابة، البوهي، القومية العربية، الطريق الدائري"، ومحطة سطحية "المحطة النهائية عند محور روض الفرج).



