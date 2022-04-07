مقدمة مشروع قانون الأحوال الشخصية في البرلمان: لا يخالف الشريعة

(مصراوي):

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مقدمة مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، إلى الأمانة العامة للمجلس، إن مواد مشروع القانون لا تخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن كل ما تم وضعه من مواد كانت من أصول الشريعة الإسلامية وعبر أزهريون ورجال دين متخصصون ولهم من الخبرة والعلم ما يؤهلهم لذلك.

وأضافت نشوى في حوار لـ"مصراوي"، أن مشروع القانون ما زال قيد التقديم في الأمانة العامة لمجلس النواب ولم يطرح بعد للمناقشة في اللجان النوعية للمجلس.

وأوضحت الديب، أن التعليقات على مشروع القانون في مجملها إيجابية وتحقق الأهداف التي وضع من أجلها وهي تغيير وليس تعديل هذا القانون الذي وضع منذ عام 1920، حيث تعرض لعدة تعديلات دون وضع قانون جديد وهذا هو الهدف الأساسي لمشروع القانون بالإضافة إلى تحقيق العدالة فيما يخص الأسرة المصرية وليس طرف على حساب طرف آخر.

وأشارت نشوى، إلى أن مشروع القانون تم كتابته بواسطة خبراء في كافة المجالات بإشراف منها، مؤكدة أن رجال دين من الأزهر الشريف كان على رأس هؤلاء الخبراء وكانوا خير دليل فيما يخص الشريعة الإسلامية.

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