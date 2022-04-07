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رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب يزور مشروع تطوير مثلث ماسبيرو

07:00 م الخميس 07 أبريل 2022
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    رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب يزور مشروع تطوير مثلث ماسبيرو
  • عرض 4 صورة
    رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب يزور مشروع تطوير مثلث ماسبيرو
  • عرض 4 صورة
    رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب يزور مشروع تطوير مثلث ماسبيرو
  • عرض 4 صورة
    رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب يزور مشروع تطوير مثلث ماسبيرو
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كتب- مصراوي:

زار المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، والذى تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهو أحد مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري.

وتفقد رئيس مجلس الإدارة، يرافقه المهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس الإدارة، المشروع الذي تنفذه الشركة، وهو عبارة عن برج كامل مكون من خمسة عمارات ويتكون من ثلاثة أدوار، هي أدوار البوديوم، وهو عبارة عن جراج بمساحة 7085م مربع والدور الأرضي تجاري بمساحة 6640م مربع والدور الأول جراج علوي بمساحة 6640م مربع و18 دور متكرر بمساحة 2800م مربع.

رافق رئيس مجلس الإدارة، فى الزيارة المهندس محمد علوي رئيس قطاع حلوان والمنشأت المتميزة، والمهندس خالد ريان مدير إدارة المنشأت المتميزة، والمهندس سامر مختار مدير المشروعات بالإدارة.

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