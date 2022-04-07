القاهرة سجلت 38 درجة.. الأرصاد: تدهور الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك رياح جنوبية نشطة مثيرة للرمال والأترية على جنوب وغرب البلاد، على إثرها انخفضت الرؤية الأفقية على مرسي مطروح وصلت إلى 1000 متر ودرجة الحرارة وصلت إلى 41 درجة، وأسوان 4000 متر ودرجة الحرارة 43، والقاهرة 6000 متر والحرارة 38 درجة، وجفاف تام لكتلة الهواء حيث وصلت نقطة الندي ما دون الصفر،

وأضاف الأرصاد الجوية في منشور على "الفيسبوك"،: "سرعان ما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على السواحل الغربية عند دخول الهواء الشمالي؛ يصل القاهرة وشمال الصعيد غدًا ليبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة".