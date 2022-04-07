مدبولي: توجيهات رئاسية بإعلان شرم الشيخ "مدينة خضراء"

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء"، وسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير، فضلاً عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة بها لزيادة عدد الغرف الفندقية، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بشأن تسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل نجاح هذا المؤتمر العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الخميس، مع المستثمرين السياحيين ناصر عبداللطيف، ونادر هشام علي؛ لمتابعة عدد من مشروعات التوسعات الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وذلك استعدادًا لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27)، المقرر انعقاده بالمدينة في نوفمبر المقبل.

وجرى استعراض مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها وتتبعهما في عدد من الفنادق بمدينة شرم الشيخ؛ من أجل العمل على زيادة السعة الفندقية، وكذا أعمال تطوير الفنادق القائمة، حتى تظهر المدينة في أبهى صورة لها خلال أعمال المؤتمر العالمي.