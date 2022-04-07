وزير الزراعة: تغير الأسعار سببه العرض والطلب.. ولم نضع قيودا على السلع كبعض الدول

الدقهلية-رامي محمود:

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر تستورد القمح من 21 دولة وليس أوكرانيا فقط، وهناك توجيهات من وزير التموين بحظر نقل القمح خلال الفترة من 1/ 4 وحتى 15 /8.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الزراعة لمحافظة الدقهلية والتى استقبله خلالها الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وهشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وممثلي الفلاحين لتفقد مشروع الري بالتنقيط بالسنبلاوين وشربين.

وأضاف أن الزراعة المصرية أصل الوجود، ويمكن القول أن أول الناس التي عملت بالزراعة في العالم هم المصريين وأول من نقشوا رسومات على المتاحف وأول من أدخلوا التقويم الزراعي في التاريخ هم المصريين، وكثيرا ما يقال دائما يقال الدولة المصرية دولة تاريخية لكن المؤرخين كثيرا يقول مصر جاءت أولًا ثم جاء التاريخ.

وأشار إلى أن الزراعة ليست أمنا غذائيا فقط ولكن أصبحت جزءا كبيرا من الأمن القومي وكثير من الدول تستخدم الزراعة حاليا لأهداف سياسية.

وأكد القصير أن الزراعه المصرية هي المسؤول عن توفير إحتياجات الأساسية للشعب وهي المسؤولة عن الأمن الغذائي وتستوعب أكثر من 25% من العمالة، وهي قطاع يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة والاحتوائية ويساعد على إيجاد فرص عمل في الريف.

وعن القمح قال وزير الزراعة: "أزمة القمح المرتبطة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في مشاكل في العالم كله والجميع تأثر بها وجرى ملاحظة بعض الإعلانات الموجوده في الدول اللي كنا نعلم أنها متقدمة مثل ألمانيا وبلجيكا وكثير من الدول المتقدمة عملت حدود وقيود لشراء السلع الغذائية ومحدش يقدر يروح يشتري أكثر من وحدة واحدة من السلع اللي موجود يعني رايح تشتري كيلو سكر يشتري كل واحد بس اللي رايح يشتري يشتري كيلو بس اللي رايح يشتري مكرونة يشتري كيس واحد بس".

وأكد أن الدوله المصرية قادرة وتستطيع تجاوز الأزمة قائلا: "جربنا الدولة المصرية في فترة أزمة كورونا فالعالم يعاني من عدم توافر السلع والخدمات منذ أزمه كورونا وفي خلال أزمه كورونا لم يلمس أي مواطن أن هناك نقص في سلعة أو حتى تغير في الأسعار التغير نتيجة ظروف العرض والطلب ونتيجة بعض الاختلافات في ظروف الناولون والشحن والتأمين والتغيرات في معدلات سعر الصرف لكن الدولة المصرية دائما لا تمرر النسبة الكبيرة من الأسعار إلى المواطن وأعتقد أن الظروف اللي فاتت تخطيناها ونحن من الدول في المنطقه حققنا معدل نمو إيجابي في الناتج المحلي".

وأضاف الوزير أن لدينا احتياطى يكفى 4 شهور ولدينا أكثر من 21 دولة نستورد منها القمح إحنا عندنا مساحة الأرض المزرعه قمح حوالي 3 مليون 650,000 فدان.