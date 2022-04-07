الأوقاف: توزيع 13 طن لحوم صكوك الإطعام على الأولى بالرعاية بـ 4 محافظات.. غدًا

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع ( 13 ) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدًا، بواقع (4) أطنان لكل من محافظتي (أسيوط- سوهاج) و (3) أطنان لمحافظة (قنا) و (2) طن لمحافظة (شمال سيناء)، للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (370) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا - الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأن جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم على المجتمع، ولا منة لأحد فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، مشيرة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أن ذلك يأتي في ضوء الإسهام المجتمعي لها، ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.