بتوجيهات الرئيس.. حياة كريمة: توزيع 350 ألف كرتونة غذائية على الأولى بالرعاية بـ 24 محافظة

مصراوي

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، نجاح قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة" في توزيع ٣٥٠ ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولي بالرعاية، وتزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مؤسسة حاية كريمة، أن فرق الرصد الميداني والمتطوعين والبالغ عددهم ٨٥٠ فرقة بالجمهورية، وأكثر من (٩٠٠٠) متطوع، نجحوا في توزيع ٣٥٠ ألف كرتونة من العدد المستهدف للحملة، البالغ عددها مليون كرتونة مواد غذائية علي الفئات الأولي بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه تم التوزيع في ٢٤ محافظة وهي (القاهرة – الجيزة - القليوبية- الإسكندرية - البحيرة - المنوفية -كفر الشيخ -دمياط -بورسعيد - الإسماعيلية - السويس -الشرقية - الفيوم -بني سويف -المنيا - أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الغربية - الوادي الجديد- مطروح).

ولفتت إلى أن فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة"، تقوم بدور كبير في حملة المليون كرتونة، بالإضافة الى جهود ومتطوعي الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات، لتحديد الفئات المستحقة، ويبدأ دورها من استقبال الشاحنات التي تحمل صناديق الحماية الاجتماعية وتخزينها ثم توزيعها علي المستحقين في كافة المحافظات خلال شهر رمضان.

الجدير بالذكر أن قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة"، تأتي في إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقراً، في محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي; من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.