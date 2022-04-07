نقيب المعلمين: سنخاطب الخارجية وسفارة عمان بشأن حقوق المعلمات المتوفيات

كتب- مينا غالي:

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة ستخاطب وزارة الخارجية المصرية وسفارة سلطنة عمان بالقاهرة لضمان حصول أسر المعلمات المتوفيات في حادث سير بمسقط على حقوقهن في أسرع وقت.

وأكد نقيب المعلمين، وفق بيان، اليوم الخميس، أن النقابة ستتابع مع السلطات المختصة حصول أسر المعلمات على حقوقهن المالية والأدبية.

ووجه الزناتي بالتواصل فورا مع أسر المعلمات الثلاث بالدقهلية والإسماعيلية والإسكندرية، وتقديم كل الدعم الممكن لهم، ومواساتهم في مصابهم الأليم، وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية لمستحقات المعلمات الثلاث من نقابة المعلمين، وتوصيل مستحقاتهم لأسرهم في أقرب وقت.

وأكد تعازيه لأسر المعلمات الثلاث نتيجة حادث السير المأساوي الذي أودى بحياة: هبة جاد عبدالحميد السيد، وأميرة أحمد مؤمن أحمد، وشروق محمد السيد محمد، واللاتي حصلن على إعارة للعمل معلمات بسلطنة عمان الشقيقة، ولقين مصرعهن في حادث أليم.

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