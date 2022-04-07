Masrawy logo white

إعلان

وزير الزراعة يلتقي محافظ الدقهلية خلال زيارته لتفقد عدد من مشروعات المحافظة

01:18 م الخميس 07 أبريل 2022
وزير الزراعة يلتقي محافظ الدقهلية خلال زيارته لتفقد عدد من مشروعات المحافظة

وزير الزراعة يلتقي محافظ الدقهلية خلال زيارته لتفق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن مختار، محافظة الدقهلية، بحضور اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تكثيف سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لتنمية مشروعات القطاع الزراعي المختلفة بها.

جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها، حيث حضر اللقاء الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وسعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، فضلا عن مديري مديرتي الزراعة والطب البيطري وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الزراعية والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، والجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة، فضلا عن تفقد أحد حقول الري الحديث، والمجمعات الزراعية التي تنشئها وزارة الزراعة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.​

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
السيد القصير وزارة الزراعة أيمن مختار الدقهلية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. خففوا الملابس في هذا الوقت.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الحرارة الشديدة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا