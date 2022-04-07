وزير الزراعة يلتقي محافظ الدقهلية خلال زيارته لتفقد عدد من مشروعات المحافظة

كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن مختار، محافظة الدقهلية، بحضور اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تكثيف سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لتنمية مشروعات القطاع الزراعي المختلفة بها.

جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها، حيث حضر اللقاء الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وسعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، فضلا عن مديري مديرتي الزراعة والطب البيطري وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الزراعية والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، والجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة، فضلا عن تفقد أحد حقول الري الحديث، والمجمعات الزراعية التي تنشئها وزارة الزراعة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.​