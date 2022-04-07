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أتربة ورمال مثارة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة الآن على 13 منطقة

01:09 م الخميس 07 أبريل 2022
أتربة ورمال مثارة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة الآن على 13 منطقة

درجات الحرارة

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة التي تم تسجيلها الآن على عدد من المناطق.

وقالت الأرصاد، في تنويه عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس: درجات الحرارة الآن على بعض مدن ومحافظات الجمهورية طبقا لمحطات رصد الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وجاءت درجات الحرارة الآن على عدد من المناطق كما يلي:

- القاهرة 35 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة أتربة ومستوى الرؤية 4000 متر.

- مطروح 37 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة رمال مثارة ومستوى الرؤية 3000 متر.

- الإسكندرية 28 درجة.

- بورسعيد 25 درجة مئوية.

- الإسماعيلية 30 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة أتربة ومستوى الرؤية 6000 متر.

- أسيوط 35 درجة مئوية.

- أسوان 41 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة رمال مثارة ومستوى الرؤية 4000 متر.

- الأقصر 39 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة شوائب عالقة.

- الغردقة 34 درجة مئوية.

- شرم الشيخ 29 درجة مئوية.

- الطور 35 درجة مئوية.

- سانت كاترين 29 درجة مئوية.

- مرسى علم 36 درجة مئوية.​

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