أتربة ورمال مثارة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة الآن على 13 منطقة
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة التي تم تسجيلها الآن على عدد من المناطق.
وقالت الأرصاد، في تنويه عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس: درجات الحرارة الآن على بعض مدن ومحافظات الجمهورية طبقا لمحطات رصد الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وجاءت درجات الحرارة الآن على عدد من المناطق كما يلي:
- القاهرة 35 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة أتربة ومستوى الرؤية 4000 متر.
- مطروح 37 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة رمال مثارة ومستوى الرؤية 3000 متر.
- الإسكندرية 28 درجة.
- بورسعيد 25 درجة مئوية.
- الإسماعيلية 30 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة أتربة ومستوى الرؤية 6000 متر.
- أسيوط 35 درجة مئوية.
- أسوان 41 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة رمال مثارة ومستوى الرؤية 4000 متر.
- الأقصر 39 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة شوائب عالقة.
- الغردقة 34 درجة مئوية.
- شرم الشيخ 29 درجة مئوية.
- الطور 35 درجة مئوية.
- سانت كاترين 29 درجة مئوية.
- مرسى علم 36 درجة مئوية.
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