اللون وانتفاخ البطن.. طرق التفرقة بين سمك البلطي النيلي والمزارع

كتب- محمد نصار:

أوضحت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة الفرق بين سمك البلطي النيلي وسمك البلطي المزارع.

وقالت الدكتورة إيريني شحاتة، رئيس قسم الإرشاد بإدارة وسط، بحسب صفحة المديرية على فيسبوك: يعتبر السمك البلطي البلدي النيلي من أجود أنواع الأسماك في مصر ولكن لابد أن نفرق بينه وبين بلطي المزارع من حيث الشكل واللون والتغذية.

وأوضحت إيريني شحاتة أن سمك البلطي البلدي يتغذى على الحشائش والمحار والرمال والطمي الموجود في النيل وكل ما هو طبيعي موجود في مياه النيل، متابعة: لذلك نجد أن السمك البلطي البلدي حول الطعم ولونه يتميز بلمعة شديدة ورائحته رائحة مياه وحشاش النيل، وكذلك نجد لون بطن سمك البلطي أبيض ناصع، أما لون الظهر أزرق أو أخضر قاتم.

كما يوجد سمك البلطي النيلي لدى البائع أو التاجر مختلف الأحجام فمنها الكبير والصغير والمتوسط، وكذلك يكون مختلف اللون فمنه الأبيض والأخضر والفضي، حيث يوجد عدة أنواع لسمك البلطي النيلي منها الحجاري والزيلي والنيلي، وعند الضغط على منطقة البطن نجد قوامه متماسك وغير منتفخ.

وتابعت رئيس قسم الإرشاد بإدارة وسط: بينما سمك المزارع والذي يتم تربيته في أحواض صنعها الإنسان الذي يتحكم في كمية المياه ونوعية الغذاء، نجده يتغذى على الأعلاف وأحشاء الأسماك، ولونه أسفل الخياشيم أحمر، وعند الضغط عليه باليد نلاحظ انتفاخ منطقة البطن، وأيضا كله بنفس الحجم.

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