مقترح برلماني لإنشاء منصة إلكترونية لشكاوى السيدات الممنوعات من نزول الفنادق

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لوزير السياحة والآثار بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو شكاوى السيدات المتواصلة من منعهم من النزول بالفنادق دون محرم قبل وصول سن الأربعين رغم عدم صدور قرار رسمي بذلك بأي من جهات الدولة المعنية، مؤكدة أن عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يٌعد بشكل صريح وواضح تمييزا ضد المرأة وحجرا على أهليتها وهو ما يُعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين بعد إثارة هذه الإشكالية عبر مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم، حيث أكدت النائبة فاطمة سليم أن المسلسل تعرض لها بشكل واضح خاصة أنه إشكالية كبيرة تعاني منها السيدات.

وطالبت النائبة بإنشاء منصة إلكترونية لتلقي شكاوى السيدات اللاتي يتعرضن لمثل هذه التصرفات على أن تتولى وزارة السياحة حل هذه الشكاوى مع الرقابة الحاسمة على الفنادق حال تنفيذها مثل هذه التصرفات.

يشار إلى أن مسلسل" فاتن أمل حربي" للفنانة نيللي كريم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، يتحدث عن معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق، ويثير عدة مسائل في الأحوال الشخصية تمس جموع كبيرة من المواطنين.​