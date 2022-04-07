خففوا الملابس في هذا الوقت.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الحرارة الشديدة

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها مختلف المحافظات منذ عدة أيام، وموعد تخفيف الملابس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة مستمرة اليوم الخميس بأجواء شديدة الحرارة وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض يوم الجمعة بقيم تتراوح من 5 لـ 6 درجات.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 32 درجة مئوية، وحيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا بشكل يومي.

وأشارت الهيئة إلى أن تراجع الحرارة لن تصل إلى برودة الشتاء ولكن ستكون الأجواء ربيعية خلال ساعات النهار تميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يمكن تخفيف الملابس -خلال ساعات النهار- ولكن الحفاظ على قطعة ثقيلة ليلا وخلال الصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

ويظل التغير السريع والمفاجئ في درجات الحرارة وتوارد الموجات الحارة والباردة من سمات فصل الربيع.​