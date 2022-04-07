ضبط مشغولات ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة مع مغربي بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مشغولات ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة قبل تهريبها مع راكب مغربي الجنسية فور وصوله من الإمارات، وقد حاول تضليل رجال الجمارك والعبور بها بين طيات ملابسه، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على طائرة مصر للطيران رحلة رقم 911، اشتبه أحمد الجمل، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مغربي الجنسية قادم من الإمارات، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد مدحت، مأمور الفحص، أفاد بوجود كثافات وأجسام متماثلة، وبالعرض على فتحي فوزي، نائب مدير الإدارة، كلف محمد قنديل، مأمور الجمرك، تحت إشراف عمرو عبدالمنعم، مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود سلسلة ذهبية و3 أساور من الذهب المرصع بالألماظ، وساعة يد ماركة رولكس، مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وقرر رضا أبوالعزم، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.