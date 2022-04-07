القوى العاملة: تعيين 29 شابا وتفتيش 232 منشأة بالوادي الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد 29 شابا، منهم "قادر باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 112 من راغبي العمل وتوفير 22 فرصة عمل.

وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 45 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 30 شكوى عمالية، وتم تسوية 4 شكاوى منها وديا، و26 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية منحا لتلك الفئة بلغت 70 ألفا و343 جنيها لـ 59 عاملا من المسجلين، وتم تسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي، إن المديرية في مجال تفتيش العمل فتشت على 232 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر منشأة مخالفة، وعقد 5 ندوات توعية للعاملين حضرها 47 عاملا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 53 منشأة، وإعادة التفتيش على 84 منشأة، وأسفر عن تحرير 20 محضر، والقيام بـ 3 حملات تفتيشية، وعمل 19 قياس ميدانية، وبحث 2 شكوى.

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية، بالإنتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدربا ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، والانتهاء من 2 دورة تدريبية لـ 17 متدربا ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول والتفصيل والحياكة بمركز حسن حلمي، فضلا عن الانتهاء من 2 دورة تدريبية لـ 30 متدربا ومتدربة على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات بتمويل من المحافظة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتم متابعة 100 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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