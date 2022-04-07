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وفاة الأديب الكبير مجيد طوبيا بعد صراع مع المرض

11:06 ص الخميس 07 أبريل 2022
وفاة الأديب الكبير مجيد طوبيا بعد صراع مع المرض

الأديب الكبير مجيد طوبيا

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كتب- مصراوي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس الأديب الكبير مجيد طوبيا، بعد صراع مع المرض، حيث أصيب مطلع الشهر الماضي بجلطة في المخ، وتم نقله إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تم إدخاله إلى الرعاية المركزة.

ولد مجيد طوبيا في 25 مارس 1938 في محافظة المنيا، وحصل على درجة بكالوريوس في الرياضة والتربية من كلية المعلمين في القاهرة عام 1960، ودبلوم معهد السيناريو عام 1970، ودبلوم الدراسات العليا بالإخراج السينمائي من معهد السينما بالقاهرة عام 1972.

كما حصل مجيد طوبيا على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في نفس العام، بالإضافة لجائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2014.

وقدم طوبيا عشرات الإبداعات في السينما وعالم الرواية والأدب، ومن أبرز إبداعاته التي خرجت للنور على شاشة السينما، فيلم أبناء الصمت، إخراج محمد راضي، وفيلم حكاية من بلدنا، إخراج حلمي حليم، وفيلم قفص الحريم، إخراج حسين كمال، كما قدم العديد من الروايات الناجحة طوال عدة عقود.​

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