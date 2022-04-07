مركز سقارة ينظم ورشة عمل لوحدات التحول الرقمي الأسبوع المقبل

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل -وهو الأسبوع التدريبي رقم 34 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي- ورشة عمل متخصصة لوحدات التحول الرقمي بالمحافظات، تستهدف رؤساء ووكلاء والعاملين المتميزين بوحدات التحول الرقمي أو مراكز المعلومات أو البوابات الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء، ويستفيد من ورشة العمل 135 متدربا من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن الدورة التدريبية تهدف لرفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي، وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات.

وأكد شعراوي أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالي الحالي تضمنت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتحول الرقمي لتحقيق مستهدف رؤية مصر 2030، وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وآليات تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية، لافتا إلى أن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة، وهو ليس نوعا من الترف، وإنما أصبح أسلوب حياة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل، وخلق جيل جديد من العاملين قادر على مواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية والتفاعل مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الورشة تتناول العديد من الموضوعات منها التهيئة للتحول الرقمي، وأساسيات إدارة المشروعات الرقمية، والأمن السيبراني، والتطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، إضافة إلى تفاصيل عمل مدير مشروعات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي.

ومن ناحية أخرى، احتفلت وزارة التنمية المحلية بانتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لخريجي دورات الـ (TOT) لأعوام (2019-2020-2021) والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع التدريبي رقم 33، لمناقشة حقائبهم التدريبية وتقييم إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام المالي (2022/2023)، واستفاد من ورشة العمل 157 متدربا من جميع المحافظات.​