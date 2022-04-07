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لا تتعرضوا للشمس.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة اليوم.. والقاهرة 39 درجة

10:10 ص الخميس 07 أبريل 2022
لا تتعرضوا للشمس.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة اليوم.. والقاهرة 39 درجة

درجات الحرارة

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء مع انخفاض نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، وذلك اليوم الخميٍ.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إنه يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة قدرها 39 مئوية والسواحل الشمالية 38 درجة مئوية وشمال الصعيد 41 درجة مئوية وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وتبقى ظاهرة الشوائب العالقة هي الظاهرة المؤثرة على السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ابتداءً من يوم الجمعة ويتبعه انخفاض تدريجي خلال الأسبوع القادم لتسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.​

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