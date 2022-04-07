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مطار القاهرة يستقبل جثماني معلمتين لقيتا مصرعهما في عمان

05:30 ص الخميس 07 أبريل 2022
مطار القاهرة يستقبل جثماني معلمتين لقيتا مصرعهما في عمان

مطار القاهرة

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