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مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

01:00 ص الخميس 07 أبريل 2022
مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 7/4/2022، الموافق 6 رمضان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 4:09 صباحًا

أذان الظهر 11:57 مساء

أذان العصر 3:30 مساءً

أذان المغرب 6:17 مساءً

أذان العشاء 7:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 4:12 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 مساء

موعد أذان العصر 3:36 مساءً

موعد أذان المغرب 6:22 مساءً

موعد أذان العشاء 7:43 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 4:04 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا

موعد أذان العصر 3:27 مساءً

موعد أذان المغرب 6:14 مساءً

موعد أذان العشاء 7:33 مساءً

مواقيت الصلاة في العريش:

موعد أذان الفجر 3:57 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:47 صباحاً

موعد أذان العصر 3:21 مساءً

موعد أذان المغرب 6:08 مساءً

موعد أذان العشاء 7:27 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:

موعد أذان الفجر 4:34 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:20 مساء

موعد أذان العصر 3:53 مساءً

موعد أذان المغرب 6:39 مساءً

موعد أذان العشاء 7:57 مساءً

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد:

موعد أذان الفجر 4:19 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:00 مساء

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 6:17 مساءً

موعد أذان العشاء 7:32 مساءً

مواقيت الصلاة في المنوفية:

موعد أذان الفجر 4:10 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:59 مساء

موعد أذان العصر 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب 6:19 مساءً

موعد أذان العشاء 7:38 مساءً

مواقيت الصلاة في السويس:

موعد أذان الفجر 4:04 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:52 صباحا

موعد أذان العصر 3:25 مساءً

موعد أذان المغرب 6:12 مساءً

موعد أذان العشاء 7:30 مساءً

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