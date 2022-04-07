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تمكين المرأة.. الأوقاف: الدفع بسيدتين في منصب مدير عام بالوزارة

12:35 ص الخميس 07 أبريل 2022
تمكين المرأة.. الأوقاف: الدفع بسيدتين في منصب مدير عام بالوزارة

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأربعاء، قرارًا بتكليف سلوى عبد الغني عبد الباقي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، وهناء متولي حامد سلطان بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني بديوان عام الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن ذلك يأتي ضمن الدفع بالقيادات النسائية، واهتمامها بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل.

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