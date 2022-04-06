تحذير لحاجزي شقق دار وسكن مصر وجنة.. ارتكاب هذه الخطوات يلغي التخصيص فورا

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كتب محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من التقديم والحجز في شقق سكن مصر وجنة ودار مصر، والذي بدأ خلال الفترة من 15 فبراير حتى 2 إبريل الجاري.

ويتساءل الحاجزين عن موقف الحجز في الوقت الحالي ومواعيد التسليم وهل يمكن إلغاء التخصيص:

مواعيد الاستلام:

الوحدات التي تم طرحها، جاهزة للتسليم، وكاملة التشطيب حيث سيبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في إرسال ملفات العملاء المتقدمين إلى بنك التعمير والإسكان، لبدء التعامل على الوحدات حسب جاهزية الوحدة في كل مشروع وكل مدينة.

محددات إلغاء تخصيص الشقق في الطرح الجديد:

1- عدم استكمال سداد مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد ومن ثم سحب الشقة المخصصة للمواطن.

2- عدم التعاقد أو استلام المتقدم للشقة بعد التعاقد خلال فترة شهر بحسب كراسة الشروط.

3- عدم استكمال الإجراءات اللازمة عند تعليق أو رفض الطلب لدى صندوق الإسكان الاجتماعي أو جهة التمويل العقاري خلال 30 يوم عمل.

4- بناء على طلب المخصص له الشقة.

موقف الحاجزين المخصص لهم الوحدات:

عدد كبير من الحاجزين تمكن من الحصول على وحدة سكنية ضمن الـ3 مشروعات أثناء فترة الحجز الإلكتروني، هؤلاء الحاجزين سيتم مراجعة ملفاتهم وإرسالها إلى بنك التعمير والإسكان، حيث سيتواصل البنك من خلال الفروع الموجودة في كل مدينة كان مخصص بها الوحدات.

وخلال هذه المرحلة سيتم التعاقد على الوحدة وسداد باقي مقدم الحجز الموضح في كراسة الشروط، والمصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، كما سيتم تحديد القسط الشهري والذي يختلف من عميل إلى آخر حسب سن المتقدم والدخل الشهري وسعر الوحدة.

بعد انتهاء الإجراءات البنكية، سيتم إعلان أرقام العمارات الجاهزة للتسليم من قبل جهاز المدينة الذي تتبعه المشروع والوحدة السكنية.

أما الحاجزين الراغبين في استرداد مقدم جدية الحجز، سيكون بعد انتهاء الحجز الإلكتروني بحوالي شهر من أي فرع من بنك التعمير والإسكان.