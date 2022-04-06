ضبط 120 محمولا و44 كارت فيزا مع كاميروني بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكروت الفيزا، أخفاها راكب كاميروني الجنسية بين طيات ملابسه داخل حقائبه، بهدف بيع الهواتف واستخدام كروت الفيزا في الشراء، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من "دوالا" بالكاميرون على طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 888، اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية فى راكب كاميروني، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح مأمور الفحص، أفاد بوجود كثافات وأجسام متماثلة، وتم تكليف روضة طارق ومؤمن حسن مأموري الجمرك تحت إشراف عمرو عبد المنعم مأمور الجمرك مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود ١٢٠ هاتف محمول أنواع وأشكال وماركات مختلفة، و٤٤ كارت فيزا لبنوك مختلفة داخل حقائبه.

وقرر رضا أبو العزم مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحه الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.