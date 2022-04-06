أول تحرك من صحة البرلمان بشأن الشيكولاتة التي تحتوى على مواد مخدرة

مصراوي

تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما تم تداوله من أخبار بشأن أحد منتجات الشيكولاتة المستوردة من الخارج وتحتوى على نبات الخشخاش في مكوناتها، مشيرة إلى أن هذه الأنباء تمثل كارثة حقيقية على الشعب المصري إذا كانت صحيحة.

وأوضحت أن هذه المنتجات انتشر بيعها بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة، فكيف دخلت مصر وكيف تم استيرادها أو تصنيعها فى الأسواق المصرية؟، وكونها بها مخدر الحشيش يشكل جريمة تعاطي أو إتجار بحسب الأحوال، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتساءلت عضو مجلس النواب، أين دور وزارة التموين فى مراقبة الأسواق المصرية وكيف وصلت مثل هذه المنتجات إلى الأسواق المصرية، وكيف يتم بيعها بالمولات ومحطات البنزين بشكل طبيعي دون أن يتم ضبطها من قبل الجهات الرقابية، وهل هناك منتجات أخرى تحتوى على مواد مخدرة غير هذا النوع من الشيكولاتة؟.

وطالبت بإحكام القبضة على استيراد مثل هذه المنتجات، وإخضاعها للرقابة الجيدة قبل نشرها بالأسواق، وشن حملات تفتيشية للتأكد من صحة ما يتم تداوله، للوقوف على حقيقة انتشار هذا النوع من المنتجات ومن المسئول عنه وكيف تم استيراده وتداوله بالأسواق المصرية؟.