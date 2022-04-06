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عفو ملكي.. الإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

10:43 م الأربعاء 06 أبريل 2022
  • عرض 5 صورة
    الإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية
  • عرض 5 صورة
    الإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية
  • عرض 5 صورة
    الإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية
  • عرض 5 صورة
    الإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية
  • عرض 5 صورة
    الإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية
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كتب- أسامة علي:

أعلن رأفت عبدالله، مساعد القنصلية المصرية بتبوك، إنه تم الإفراج عن المهندس المصري علي أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

وقال عبد الله لمصراوي، إنه تم الإفراج عن أبوالقاسم بعفو ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وكان برفقته السفير المصري هشام فتحي والقنصل عبدالرحمن صفوت، لسرعة إنهاء الإجراءات

وأضاف مساعد القنصلية المصرية بتبوك، إنه تم الإفراج عنه من سجن تبوك، فجر اليوم الساعة ٢ صباحا، مؤكدا أنه تم إنهاء جميع إجراءات السفر وتم الحجز على رحلة طيران الساعة ٨.٣٠ والتي تصل القاهرة الساعة ١٠.٣٠.

ومن جانبه، وجه المهندس علي أبوالقاسم، الشكر لجميع طاقم السفارة المصرية بالسعودية والقنصلية على وقوفهم إلى جانبهم طوال ٦ سنوات فترة سجنه.

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