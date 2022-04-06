بدلا من عرضها على المركزي.. برلماني يطالب بسرعة فتح الاعتمادات المستندية للكاكاو من البنوك

كتب - نشأت علي:

تقدم محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن عرض كافة الاعتمادات المستندية الخاصة بالكاكاو على البنك المركزي، مما يؤخر فتح الاعتمادات، وتأثيره المباشر على سلاسل الإمداد، وانعكاس ذلك على الإنتاج النهائي للصناعة، الذي يمس 250 ألف عامل، وحجم استيراد يصل إلى 25 ألف طن سنويا.



وقال عوض الله، إن وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع أصدرت قرارا بعدم صدور أي اعتمادات مستندية، إلا بعد عرضها على البنك المركزي، مشيراً إلى أن صناعة الكاكاو يعمل بها 250 ألف عامل في قطاعات الصناعات الغذائية، وهناك نوعين منه: خام وفاتح يتم صناعة الشيكولاته منه، والثاني قلوي يستخدم في صناعة المخبوزات، والحلويات.

وأشار إلى أن الكاكاو صناعة استراتيجية تقوم عليها صناعات بمليارات الجنيهات، وهناك شكاوى كثيرة من أصحاب المصانع، مطالباً وزيرة الصناعة والتجارة بسرعة فتح الاعتمادات المستندية مباشرة من البنوك دون العرض على البنك المركزي لتسهيل عملية الاستيراد.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته، الأحد 17 من أبريل الجاري.