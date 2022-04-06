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قومي المرأة: تنظيم أمسيات رمضانية في قرى "حياة كريمة"

09:54 م الأربعاء 06 أبريل 2022
قومي المرأة: تنظيم أمسيات رمضانية في قرى "حياة كريمة"

المجلس القومي للمرأة

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أش أ

ينظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من الأمسيات الرمضانية في بعض القرى التي تشملها "حياة كريمة" بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار حرص المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة خاصة فترة ما بعد صلاة التراويح.

وأشار إلى أن الأمسيات تتضمن عروضا فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.

وأضاف أن فعاليات الأمسيات الرمضانية تتضمن فقرات نشاد ديني وأغاني وطنية، وسيتم تنظيم للأطفال الحضور على هامش العروض ورش رسم وتلوين.

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