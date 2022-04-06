Masrawy logo white

إعلان

اصطحبوا الجاكت في هذه الفترة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة - فيديو

09:21 م الأربعاء 06 أبريل 2022
اصطحبوا الجاكت في هذه الفترة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة - فيديو

طقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى غدا الخميس، محذرا من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي سحب تحجب أشعة الشمس.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، أن سبب ارتفاع الحرارة خلال الفترة الحالية رياح جنوبية غربية قادمة من ليبيا تتسبب في ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأكد أن الحرارة ارتفعت بشكل ملحوظ حيث تتجاوز 40 درجة على المناطق الجنوبية وتتراوح بين 38 و39 درجة على السواحل الشمالية حتى القاهرة.

وأوضح أن الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ على كل المناطق بداية من يوم الجمعة المقبل وعلى مدار الأسبوع المقبل، بسبب الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا.

وتابع: "تخفيف الملابس شئ طبيعي خلال الفترة الحالية، لكن لابد من اصطحاب جاكيت خلال ساعات الليل المتأخرة".

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
الهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين الأرصاد الجوية طقس رياح اتربة درجات الحرارة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
لحظة بلحظة.. الزمالك 2 - 2 بيراميدز.. عمر السعيد يتعادل
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا