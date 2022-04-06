رئيس الشركة المستوردة لـ"شيكولاتة الخشخاش": مبيعات الشيكولاتة توقفت وننتظر نتائج التحليل (فيديو)

كتب- محمد سامي

قال محمود شاهين، رئيس مجلس إدارة الشركة المستوردة لـ"شيكولاتة الخشخاش"، إننا تلقينا خطابا من الشركة الألمانية المصدرة لنوع الشيكولاتة، أمس، ومن تلقاء نفسها، بعد أن وصل لها الأمر من وسائل الإعلام، يفيد بأن الشيكولاتة لا يوجد لها أي أضرار صحية أو مخدرات. كما أرسلت الشركة تحليلا معتمدا من المعامل الألمانية يفيد بنفس الأمر.

وقال في بث مباشر لمصراوي: ننتظر نتيجة التحليل خلال 10 أيام من المعامل المركزية لوزارة الصحة.

وأكد شاهين: نتأكد من صحة موقفنا، ومبيعات الشيكولاتة توقفت بالأمس، والشيكولاتة التي أثيرت بشأنها الأزمة انتهت صلاحياتها في 31 مارس الماضي، وتم سحبها من الموزعين قبل شهرين من هذا التاريخ، كإجراء دوري تتبعه الشركة مع كل المنتجات التي توشك على الانتهاء.

وتابع: "أخذنا وقتًا طويلاً للعثور على عينة من الشيكولاتة لأنها ليست موجودة لدينا، فشحنات الشيكولاتة دخلت من ميناء بورسعيد ولدينا خطابات رسمية بالإفراج عن الشحنة، فكيف تباع في المنطقة الحرة؟".

وواصل شاهين: "سنقرر اتخاذ إجراءات قانونية تجاه من روج ونشر شائعات بشأن منتجاتنا".​

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