نائب محافظ الجيزة توزع كراتين رمضان على سكان روضة أكتوبر

محافظة القاهرة: ضبط ٢٦١ ألف طن سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة تقديم الدعم للأسر من أهالي سن العجوز والذين تم نقلهم بالإسكان البديل بروضة أكتوبر وذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتسهيل سبل المعيشة لهم والتيسير عليهم.

وبحسب بيان اليوم، شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات توزيع كراتين مواد غذائيّة على أهالي سن العجوز.

وشاركت نائب المحافظ، في توزيع عدد 750 كرتونة بالتعاون مع جمعية البر والتقوى على المواطنين وذلك بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة المتطوعين من القاطنين بالوحدات السكنية.

وأكدت أن المساعدات الغذائية تأتي استكمالا للدور المجتمعي المهم الذي تنفذه محافظة الجيزة وبالتعاون مع العديد من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بما يعود بالنفع علي المواطنين على أن يتم استكمال أعمال توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر لتخفيف العبء عن كاهلهم.