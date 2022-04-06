برلماني عن تجريف "بركة فاروق" بدهشور: تخوفات من محاولات تنقيب غير مشروع عن الآثار

كتب- نشأت حمدي:

تقدم النائب د.فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بسؤال رسمي من خلال المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، بشأن: تجريف "بركة الملك فاروق" بدهشور.

وقال البياضي، في سؤاله: وصلت لنا عدة شكاوى من سكان منطقة دهشور مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، مرفقة بصور تدعم هذه الشكاوي؛ حيث توجد بركة مائية كبيرة بمدينة دهشور على مساحة تقدر بـ200 فدان، بجوار إحدى استراحات الملك فاروق، والتي كانت مكانًا مميزًا بوجود الطيور والبط مما يمثل فرصة رائعة لهواة الصيد والتنزه بالوجود في ذلك الموقع في معظم شهور العام.

وأضاف النائب: بدلًا من أن تهتم الحكومة ممثلة في وزارة السياحة، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة بهذا الموقع، وتسهم في تطويره وإعداده ليكون متنزهاً جاذبًا للسياحة كما يستمتع به أهالي المنطقة حاليًا في الأعياد والأجازات، نفاجأ بوجود معدات لتجريف الأرض الزراعية المحيطة بهذه البركة، ويتخوف البعض من محاولات تنقيب غير مشروع عن الآثار في هذه المنطقة؛ نظرًا لكونها قريبة للغاية من هرم دهشور، مما يثير هذا التخوف.

وتابع البياضي: على ضوء ذلك، فإننا نتوجه بالسؤال التالي: ما الجهة المسؤولة عن الحفاظ على هذا الموقع الطبيعي المميز؟ ولماذا لا يحدث اهتمام كافٍ به لتطويره والاستفادة منه كمورد جيد للسياحة الداخلية والخارجية؟ وهل هناك قرار بتجريف الأرض الزراعية المحيطة بهذه البركة ؟ أم أن ذلك يتم دون سند قانوني؟ وعلى ذلك نرجو التفضل بالموافقة على إحالة هذا السؤال إلى الوزراء المعنيين للرد عليه كتابةً.​